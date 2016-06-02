Уралвагонзавод отправил три тысячи сотрудников в вынужденный отпуск
Сотрудников вагоносборочного и металлургического производств Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, а также связанных с ними служб отправили в вынужденный отпуск, сообщили Би-би-си в пресс-службе предприятия.
По данным СМИ, в отпуск уйдут около трех тысячи человек.
"В связи с традиционным спадом деловой и производственной активности в июне, а также в связи с тем, что плановый уровень реализации товарной продукции на 2016 год не дает полной занятости, в период с 1 по 30 июня 2016 года работники [...] находятся в вынужденном простое", - говорится в сообщении компании.
Во время отпуска работникам будет выплачиваться две трети зарплаты.
Уралвагонзавод оказывает социальную поддержку сотрудникам компании и их родственникам, говорят в компании. Среди прочего в состав социального пакета входят дотации на питание в столовых (30 рублей ежедневно) и оказание материальной помощи.
В сентябре прошлого года правительство одобрило госгарантии для Уралвагонзавода на 17 млрд рублей (249 млн долларов).
В корпорацию Уралвагонзавод входит 40 предприятий, головное находится в Нижнем Тагиле. 100% акций компании принадлежит государству. В 2014 году корпорация попала под западные санкции, ей запрещено долговое финансирование.