Уралвагонзавод отправил три тысячи сотрудников в вынужденный отпуск

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Уралвагонзавод" производит вагоны, но в последнее время танки - его основной источник дохода

Сотрудников вагоносборочного и металлургического производств Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, а также связанных с ними служб отправили в вынужденный отпуск, сообщили Би-би-си в пресс-службе предприятия.

По данным СМИ, в отпуск уйдут около трех тысячи человек.

"В связи с традиционным спадом деловой и производственной активности в июне, а также в связи с тем, что плановый уровень реализации товарной продукции на 2016 год не дает полной занятости, в период с 1 по 30 июня 2016 года работники [...] находятся в вынужденном простое", - говорится в сообщении компании.

Во время отпуска работникам будет выплачиваться две трети зарплаты.

Уралвагонзавод оказывает социальную поддержку сотрудникам компании и их родственникам, говорят в компании. Среди прочего в состав социального пакета входят дотации на питание в столовых (30 рублей ежедневно) и оказание материальной помощи.

В сентябре прошлого года правительство одобрило госгарантии для Уралвагонзавода на 17 млрд рублей (249 млн долларов).

В корпорацию Уралвагонзавод входит 40 предприятий, головное находится в Нижнем Тагиле. 100% акций компании принадлежит государству. В 2014 году корпорация попала под западные санкции, ей запрещено долговое финансирование.