На американском авиашоу с участием Обамы разбился самолет

Самолет американской пилотажной группы Thunderbirds разбился во время авиашоу в Колорадо, которое посетил президент США Барак Обама.

По предварительным данным, пилот истребителя F-16 сумел катапультироваться и получил незначительные травмы. На земле в результате инцидента никто не пострадал, несмотря на то что самолет упал в поле рядом с жилыми домами.

Истребитель участвовал в авиашоу в честь выпускников академии американских ВВС, куда и приехал Обама. В момент крушения пилотажная группа уже закончила основную часть выступления и совершала круг почета.

Кортеж Обамы в это время уже направлялся к военной базе, где американского президента ожидал его собственный самолет. Сообщается, что истребитель упал примерно в 25 километрах к югу от этой базы.

Причины падения самолета пока не называются. Известно, что он упал с высоты около 600 метров. Сейчас место крушения самолета оцеплено.

Пилотажная группа Thunderbirds входит в число самых известных в США и в мире. Она выступает на истребителях F-16. Предыдущий случай крушения самолета группы произошел на авиашоу в Айдахо в 2003 году. Тогда пилот также катапультировался, пострадавших не было.