Петуху Бальтазару запретили участвовать в Евро-2016

Петуху Бальтазару - неофициальному французскому футбольному талисману - запретили посещать предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Хозяин петуха Клемент Томашевски заявил, что он получил официальное письмо, в котором ему запретили приносить Бальтазара на футбольные матчи из-за соображений безопасности.

УЕФА заявила, что не пустит Томашевски на матч, если он возьмет с собой петуха.

В интервью Франс пресс Томашевски заявил, что не пойдет на матчи без своего питомца. Он очень расстроен решением УЕФА.

Томашевски приносит петуха на матчи с 1982 года. По его словам, Бальтазар стал легендой французского футбола.

Петух стал знаменитым в 1998 года – тогда Франция выиграла Кубок мира.

Томашевски и Бальтазара уже не пускали на некоторые матчи за пределами Франции, дополняет Франс пресс. У них были и проблемы с заселением в гостиницы, где постояльцев и администрацию раздражало кукареканье петуха рано утром.