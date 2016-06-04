Ученые предложили новый метод лечения рака поджелудочной железы

Британские ученые заявили, что новое сочетание лекарств в рамках терапии рака поджелудочной железы может удвоить шансы на долгосрочное выживание пациента.

Этому посвящено исследование организации Cancer Research UK, которое было представлено на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго.

В исследовании новой терапии приняли участие 732 пациента, переживших операцию по удалению опухоли. Их разделили на две группы: одна получала обычную терапию, а вторая – новую комбинацию из нескольких лекарств.

Тестирование показало, что 85% пациентов из второй группы через год были живы. Через два года в живых из этой группы осталось 60% пациентов, а через пять лет – 29%.

Из первой группы через пять в живых осталось лишь 16% пациентов.

Рак поджелудочной железы является одним из самых сложных в лечении онкологических заболеваний. Уровень смертности при этом заболевании остается очень высоким.

Всего каждый год в мире около 340 тысяч человек сталкиваются с этим диагнозом. Больше всего выявленных случаев заболевания в Северной Америке и Европе.