ВЦИОМ: россияне боятся террористов и интернет-мошенников

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Наибольшее беспокойство у россиян вызывают теракты (на фото - антитеррористические учения)

Больше всего россияне боятся терактов, интернет-мошенничества и дорожных происшествий, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Наибольшее беспокойство вызывают теракты - из числа возможных преступлений их назвали 34%, при этом о том, что лично или через близких сталкивались с подобным, сообщил 1%", - говорится в сообщении центра.

При этом наиболее обоснованными можно считать страхи стать жертвой ДТП (21%) или интернет-мошенничества (21%), поскольку имели подобный опыт 13% и 8% опрошенных, соответственно.

В связи со страхом перед интернет-мошенниками авторы исследования рекомендуют "законодателям и правоохранительным органам более плотно заняться регулированием и предупреждением преступлений в виртуальной среде, а интернет-сообществу и бизнесу просвещением в области интернет-грамотности".

Меньше всего участники опроса боятся похищения (6%) и сексуальных нападений (5%) - с ними сталкивались 1% и 0% опрошенных.