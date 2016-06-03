Британец осужден на 30 лет за ввоз крупной партии оружия

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Гарри Шиллинг и его сообщники пытались ввезти оружие по морю на катере, но даже не успели его выгрузить

Британский суд приговорил жителя графства Кент, признанного виновным в организации крупного бизнеса по контрабанде оружия, к 30 годам заключения. Судебный процесс над контрабандистами начался в феврале этого года.

Суд признал 26-летнего Гарри Шиллинга виновным в нелегальном ввозе в Британию 31 единицы автоматического огнестрельного оружия и около 1500 патронов к нему. Шиллинг и трое его сообщников ввезли оружие в Британию морем, чтобы продать внутри страны.

Катер с оружием прибыл в графство Кент из Франции в августе прошлого года. Однако контрабандисты уже находились под наблюдением правоохранителей и были задержаны до того, как уcпели выгрузить оружие из лодки и закопать.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Катер, на котором контрабандисты прибыли в Британию

Двое сообщников Шиллинга - также британцы возрастом 24 и 43 года, - получили по 14 лет тюрьмы. Еще один сообщник - 30-летний житель графства Кент, пойманный с двумя патронами в кармане, - был приговорен к пяти годам заключения.

Среди изъятого оружия - пистолеты-автоматы "Скорпион" и более 20 нелицензионных автоматов АК-47.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Часть изъятого оружия - нелицензионные автоматы Калашникова

По информации следствия, у оружия из перехваченной в Британии контрабандной партии и у оружия, которые использовали исполнители нападения на редакцию французского журнала Charlie Hebdo, - один и тот же поставщик.

Нападение в Париже произошло в январе прошлого года, тогда погибли 12 человек и семеро были ранены.