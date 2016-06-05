Британские ученые нашли новый способ лечения рака кишечника

Правообладатель иллюстрации Image caption Врачи полагают, что новая процедура выглядит многообещающей

Врачи в Британии нашли способ избежать осложнений после операции для пациентов, страдающих от рака кишечника. Они предлагают вводить стент в зону закупорки кишечника.

По мнению ученых, это может в некоторых случаях помочь избежать необходимости использовать калоприемник после операции.

Ежегодно в мире диагностируется около 1,4 млн случаев рака кишечника. Часто этот вид рака остается незамеченных до тех пор, пока у пациентов не блокируется кишечник. В этом случае приходится проводить срочную операцию.

Такие операции намного опаснее плановых. Чаще всего врачам при подобных операциях не удается вернуть кишечник в первоначальную форму. Здесь есть высокий риск того, что пациенту придется пользоваться калоприемником.

В рамках нового способа лечения врачи исследуют кишечник с помощью эндоскопа, чтобы найти точное место закупорки.

Затем они вводят туда стент диаметром в 3 мм, который в течение последующих двух суток под воздействием температуры тела расширяется до 2,5 см, что создает новый проход в кишечнике. После того как деятельность кишечника налаживается, пациенту проводится операция по удалению опухоли.

Всего в исследовании, организованном британской благотворительной организацией Cancer Research UK, участвовали 250 пациентов. На части из них была применена новая методика, а других лечили традиционными методами.

Процент выживаемости в обоих случаях был один и тот же, однако разница в потребности пользоваться калоприемником была весьма существенной.

Согласно данным, представленным на ежегодном симпозиуме Американского общества клинической онкологии в Чикаго, 69% тех, кому была проведена срочная операция, нуждались в калоприемнике - по сравнению с 45% плановиков.

"Обычно врачи боятся, что разблокирование кишечника таким образом может повысить вероятность того, что рак начнет распространяться, однако наши первые результаты этого не показывают", - сказал профессор Джеймс Хилл, ведущий хирург центральной больницы Университета Манчестера.

"Мы также рады тому, что таким образом можно будет снизить необходимость для наших пациентов носить калоприемник, а это огромное облегчение для повседневной жизни. Пока это всего лишь первые результаты, и мы должны будем пронаблюдать в течение трех лет, насколько этот новый метод влияет на выживаемость и уход за неизлечимыми больными", - отметил профессор.