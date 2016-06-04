Папа римский согласен лишать сана покрывающих педофилов епископов

Папа римский Франциск подписал рескрипт, предусматривающий лишение сана епископов в случае проявления ими "халатности" в отношении фактов насилия над несовершеннолетними.

"Я хочу подчеркнуть, что халатность со стороны епископов в выполнении ими их функций, особенно в отношении фактов сексуального домогательства до детей и до взрослых, находящихся в уязвимом положении, входит в число серьезных причин [для лишения епископа сана]", - говорится в папском указе.

Как заявил официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди, решение об увольнении епископа понтифик будет принимать при помощи адвокатов. Только для этих целей в Ватикане создается отдельный адвокатский корпус.

Церковь "любит всех своих сыновей, но особо ревностно защищает тех, кто слаб и безащщитен", - говорится в рескрипте, который имеет статус Motu proprio (Лат: "по собственной инициативе").

Ватикан в прошлом неоднократно оказывался в центре скандала из-за поступавших в адрес отдельных служителей католической церкви обвинений в растлении малолетних.

Священников во многих случаях не лишали духовного сана, а переводили в другие приходы.

Год назад Ватикан создал специальный трибунал, в задачи которого входит рассмотрение дел епископов, пытающихся скрыть правду о сексуальных преступлениях против детей со стороны подчиненных.

В 2014 году ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Ватикан в неадекватной реакции на многочисленные случаи педофилии и попытке скрыть правду об этих преступлениях.