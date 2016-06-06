Хиллари Клинтон выиграла праймериз в Пуэрто-Рико

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обошла сенатора Берни Сандерса на праймериз Демократической партии в Пуэрто-Рико.

В своем "Твиттере" Клинтон сообщила о победе в Пуэрто-Рико и на испанском поблагодарила местных избирателей.

Клинтон практически собрала необходимое для выдвижения кандидатом на пост президента США от демократов количество голосов выборщиков.

Всего ей надо собрать 2 383 голоса выборщиков. До выборов в Пуэрто-Рико ее поддержали 2 323 выборщика.

Во вторник пройдет голосование в Калифорнии, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Южной Дакоте и Монтане.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии будет официально выдвинут на национальном съезде партии в Филадельфии в конце июля. У Клинтон есть все шансы стать первым в истории США кандидатом-женщиной.

Пуэрто-Рико не входит в состав Соединенных Штатов, но считается зависимой от США территорией. Жители острова не будут участвовать в президентских выборах в ноябре, однако партии могут проводить здесь праймериз. Кроме того, многие жители Пуэрто-Рико эмигрировали в США.

Первым официальным кандидатом на пост президента США стал представитель Либертарианской партии, бывший губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон.

Республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для официального выдвижения в качестве кандидата от Республиканской партии. Трамп остался единственным республиканцем, претендующим на номинацию.