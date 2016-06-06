Британский педофил в Малайзии получил пожизненный срок

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Британец Ричард Хакли, признанный виновным в 71 эпизоде сексуального насилия в отношении детей в Малайзии, приговорен к пожизненному заключению.

Хакли приговорили к 22 пожизненным срокам заключения за растление 23 детей из Малайзии и Камбоджи. Согласно решению лондонского суда, прошение о досрочном освобождении он сможет подать не раньше чем через 23 года.

30-летний житель города Эшфорд в графстве Кент признал свою вину в суде. По данным следствия, жертвами насильника стали около 200 детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет. Большинство из них - обитатели бедных районов столицы Малайзии Куала-Лумпура.

Преступления британец совершил в период с 2006 по 2014 год. Впервые британец приехал в Малайзию в качестве преподавателя языка, когда ему было 18 или 19 лет.

Во время ареста Ричарда Хакли в лондонском аэропорту Гэтвик в 2014 году правоохранительные органы изъяли у него ноутбук, на котором хранились порядка 20 тысяч фотографий и видеороликов насилия над детьми с участием британца. Эти фотографии и записи он распространял через сайты порнографического содержания.