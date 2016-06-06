Российская прокуратура проверит деятельность НОД на экстремизм

Генеральная прокуратура России дала указание надзорным ведомствам четырех российских регионов проверить деятельность ультраконсервативного "Национально-освободительного движения" на экстремизм.

Инициаторами проверки стали депутаты законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский.

Скан ответа на депутатский запрос за подписью помощника генпрокурора России Борис Вишневский выложил в "Фейсбуке".

"Принимая во внимание, что по приведенным доводам руководством нижестоящих структур решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурорам г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Новосибирской и Нижегородской областей поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах. Исполнение поручения контролируется", - говорится в письме.

Члены НОД регулярно совершают акции, направленные против российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей творческой среды.

Так, в феврале во Владимире группа людей забросала яйцами автомобиль лидера оппозиционной партии "Парнас" Михаила Касьянова. Тогда же в Нижнем Новгороде был разгромлен мемориал Бориса Немцова и избиты находившиеся возле него оппозиционные активисты.

В апреле в центре Москвы группа людей с георгиевскими ленточками закидала яйцами и облила зеленкой участников церемонии награждения победителей школьного конкурса, который был организован правозащитным центром "Мемориал". В числе пострадавших оказалась известная писательница Людмила Улицкая.

В руководстве НОД утверждают, что члены их организации действуют в рамках закона. Так, в случае с происшествием в Москве лидер НОД депутат Евгений Федоров подтвердил, что его активисты участвовали в акции, но заявил, что они непричастны к нападениям.