В ходе операции в казахстанском Актобе убиты 13 нападавших

В ходе проведения спецоперации в казахстанском Актобе (бывший Актюбинск) убиты 13 предполагаемых преступников, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Он добавил, что четверо нападавших получили ранения, семеро находятся в розыске. Еще восемь человек задержаны по подозрению в причастности к нападениям.

"Обстановка в городе Актобе и в целом по республике стабильная и находится под контролем. Весь личный состав органов внутренних дел страны продолжает вести службу в усиленном режиме", - сказал Садубаев.

В воскресенье днем группа неизвестных, которых власти считают религиозными радикалами, совершила нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе.

По последним данным, нападавшие убили шесть человек и ранили 38, большинство из них оказались военнослужащими.

Власти квалифицировали нападение как теракт, в Актобе был объявлен "красный" уровень террористической угрозы, а по всему Казахстану на 40 суток установлен "желтый" уровень.

В МВД Казахстана заявляли, что личности всех предполагаемых преступников установлены, однако их имена не называются. До настоящего времени сообщалось, что убиты 12 нападавших, а общее количество погибших составило 18 человек.