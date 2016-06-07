Сильвио Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Предположительно, причиной недомогания политика стало переутомление из-за выборов

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони доставлен в больницу в Милане из-за проблем с сердцем. Как сообщила его официальный представитель, жизни политика ничего не угрожает.

Как сообщает итальянское издание Corriere Della Sera, накануне 79-летний Берлускони провел несколько часов в той же больнице. Предположительно, причиной недомогания могло стать переутомление из-за подготовки к муниципальным выборам, которые прошли в Италии в минувшее воскресенье.

Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии и считается одним из самых богатых людей страны. Он возглавляет крупнейшую правую партию страны "Вперед, Италия".

Сильвио Берлускони также является собственником ряда банков и средств массовой информации, владельцем футбольного клуба "Милан" и контрольного пакета акций компании Fininvest.