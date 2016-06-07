Британцев предупредили о возможных терактах на Евро-2016

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Террористы могут напасть на стадионы, на которых будут проводиться матчи турнира, считают в британском МИДе

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило британских граждан о вероятности терактов во время матчей Чемпионата Европы во Франции.

По данным ведомства, мишенями террористов могут стать стадионы, на которых проводятся матчи турнира. В то же время в сообщении говорится, что конкретной информации о террористической угрозе нет.

Ранее о вероятности терактов во время Евро-2016 предупредил государственный департамент США. По его данным, объектами нападений могут стать места массового скопления болельщиков и просто мирных граждан.

Британские СМИ также утверждали, что боевики могли планировать нападения на болельщиков во время матча сборных России и Англии, который пройдет 11 июня в Марселе. Официально это не подтверждено.

В понедельник стало известно о задержании на Украине гражданина Франции, который пытался контрабандой вывезти купленное в Донбассе оружие. Служба безопасности Украины считает, что оно могло предназначаться для террористов.

Чемпионат Европы по футболу стартует 10 июня. Он проводится во Франции, которая прошлой осенью пережила самое масштабное нападение боевиков в своей истории. Его жертвами стали более 100 человек. Французские власти уже признали возможность новых терактов.