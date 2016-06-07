Суд оправдал лидера протестных акций в Гонконге в 2014 году

Суд в Гонконге оправдал студента Джошуа Вонга, возглавлявшего протестные акции в 2014 году, по делу о сопротивлении полиции. Вместе с ним оправданы еще три активиста.

Как отметил сам 19-летний Вонг после оглашения решения, итоги процесса указывают на то, что его преследование велось по политическим мотивам.

По итогам протестных акций Вонгу было предъявлено несколько обвинений, ему предстоит участвовать еще в нескольких судебных заседаниях.

Участники протестных демонстраций 2014 года выступали против отказа Пекина провести в Гонконге полноценные демократические выборы в 2017 году.

В декабре 2014 года организаторы протестного движения "Оккупай Централ" добровольно сдались в полицию и заявили, что готовы дать показания о подготовке протестов.

Джошуа Вонг на несколько дней объявлял голодовку, требуя от китайских властей начать переговоры с протестующими.