Приставы изъяли выплаченные Ходорковскому по решению ЕСПЧ деньги

Правообладатель иллюстрации Ria Novosti Image caption ЕСПЧ обязал Россию выплатить Ходорковскому 10 тысяч евро за нарушение его прав во время суда, следствия и заключения

Федеральная служба судебных приставов изъяла 10 тысяч евро, которые российский бюджет должен был выплатить экс-акционеру ЮКОСа Михаилу Ходорковскому в качестве компенсации морального вреда по решению Страсбургского суда.

Средства были арестованы и перечислены в бюджет в счет погашения "долга Ходорковского", заявили в ФСПП. Общую сумму этого долга ведомство оценивает в 17,5 млрд рублей.

Ранее приставы направили в Мещанский районный суд Москвы заявление с просьбой передать им средства, подлежащие выплате Ходорковскому. 30 декабря 2015 года суд удовлетворил их просьбу.

В результате 3 июня 2016 года сумма в рублях, эквивалентная 10 тысячам евро, была перечислена на счет службы судебных приставов.

"В настоящее время данная сумма распределена и перечислена в счет погашения задолженности в рамках исполнительного производства в бюджет РФ", - говорится в пресс-релизе ФССП.

Европейский суд по правам человека в 2013 году обязал Россию выплатить Ходорковскому 10 тысяч евро за нарушение его прав во время суда, следствия и заключения в 2005 году во время первого судебного процесса против него.

Экс-владелец ЮКОСа заявлял, что направит эти средства на благотворительность. Однако представители России отказались выплатить компенсацию, ссылаясь в том числе на то, что Ходорковский должен бюджету более 17 млрд рублей.