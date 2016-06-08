Трамп попытался привлечь сторонников Сандерса на свою сторону

Вероятный кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп обратился к сторонникам демократа Берни Сандерса и призвал их перейти на свою сторону.

Во вторник Трамп, еще несколько недель назад обеспечивший себе номинацию на пост президента от Республиканской партии, выиграл праймериз в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

В своем обращении к разочарованным победой Хиллари Клинтон сторонникам Сандерса миллиардер прибег к той же риторике, что и сам побежденный сенатор от Вермонта. Он напомнил, что Клинтон является частью политического истеблишмента, а среди ее спонсоров - ряд крупных корпораций.

Как отмечают наблюдатели, для сторонников Сандерса характерно недоверие к вашингтонской политике и стоящим за многими кандидатами "большим деньгам".

К сторонникам Берни Сандерса обратилась и Хиллари Клинтон. Она похвалила кампанию, организованную ее соперником и призвала его сторонников сплотиться против Дональда Трампа.

В ночь на среду Хиллари Клинтон окончательно закрепила за собой номинацию на пост президента от lемократов. Дональд Трамп гарантировал себе выдвижение кандидатом от республиканцев еще в конце мая.