Перестрелка в Тель-Авиве: трое убиты, восемь ранены, двое арестованы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В районе, где произошла перестрелка, расположено множество кафе и ресторанов

По последним данным, три человека, раненные во время перестрелки в центре Тель-Авива, скончались в больнице.

Как сообщает израильская полиция, еще восемь человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Двое стрелявших арестованы, ведутся поиски их предполагаемого сообщника, сообщила Би-би-си представитель полиции.

Инцидент произошел в непосредственной близости от центрального военного штаба и комплекса зданий министерства обороны Израиля. В этом районе расположено также множество кафе и ресторанов.

На выложенном в соцсетях видеоролике полицейский стреляет в вооруженного человека, а затем арестовывает подозреваемого, на рубашке которого видна кровь.

В полиции заявляют, что нападение было явно направлено против израильтян.