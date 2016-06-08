Перестрелка в Тель-Авиве: трое убиты, восемь ранены, двое арестованы
По последним данным, три человека, раненные во время перестрелки в центре Тель-Авива, скончались в больнице.
Как сообщает израильская полиция, еще восемь человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Двое стрелявших арестованы, ведутся поиски их предполагаемого сообщника, сообщила Би-би-си представитель полиции.
Инцидент произошел в непосредственной близости от центрального военного штаба и комплекса зданий министерства обороны Израиля. В этом районе расположено также множество кафе и ресторанов.
На выложенном в соцсетях видеоролике полицейский стреляет в вооруженного человека, а затем арестовывает подозреваемого, на рубашке которого видна кровь.
В полиции заявляют, что нападение было явно направлено против израильтян.