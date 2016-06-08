Пакистан: мать убила дочь за замужество без благословения семьи

Полиция в пакистанском городе Лахор арестовала женщину, которую подозревают в убийстве своей дочери, вышедшей замуж без разрешения своей семьи.

По данным полиции, Зиинат Рафик привязали к кровати, после чего облили бензином и подожгли.

Мать девушки обвиняют в том, что для этого она обманом привела свою дочь в свой дом, забрав ее из дома родителей мужа.

За месяц это третий подобный случай насильственной смерти в Пакистане, когда девушка была сожжена из-за разногласий с родственниками или общиной по вопросам брака.

На прошлой неделе стало известно о смерти 19-летней учительницы Марии Садакат, которая отказалась выйти замуж за сына владельца школы. По данным полициии, пятеро неизвестных зашли в дом учительницы, когда ее родителей не было дома, избили девушку, а потом облили ее бензином и подожгли. Девушка скончалась в больнице в Исламабаде.

Месяцем ранее в одной из деревень, по решению старейшин, была сожжена 16-летняя девушка за то, что она помогла своей подруге бежать из деревни и тайно выйти замуж. Полиция после убийства девушки арестовала ее мать и главу совета старейшин. Родственники, по данным полиции, согласились с вынесенным девушке советом старейшин приговором.

В Пакистане жертвами убийств, которые совершаются из соображений "защиты чести", по данным правозащитников, становятся около тысячи женщин.