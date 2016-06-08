Суд оштрафовал художника Павленского на 500 тысяч рублей

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В ходе процесса Петр Павленский требовал переквалифицировать его дело на терроризм

Мещанский суд Москвы оштрафовал художника-акциониста Петра Павленского на 500 тысяч рублей (7,6 тысячи долларов), признав его акцию с поджогом двери здания ФСБ в Москве уничтожением культурных ценностей.

Первоначально суд назначил Павленскому штраф в полтора миллиона рублей, но тут же сократил его в три раза, приняв во внимание многочисленные смягчающие обстоятельства.

Помимо этого суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, требовавшей возместить ущерб, который акция Павленского нанесла зданию ФСБ. В связи с этим с художника взыскали еще 481 тысячу рублей.

Суд постановил освободить Павленского в зале суда. Уже на свободе он поблагодарил своих сторонников за поддержку. По словам художника, еще несколько дней назад он не знал, что выйдет на свободу, поэтому никаких новых акций пока не планирует.

"Неважно, чем закончился процесс. Мы увидели могильник, который является центральным очагом власти. Система сама себя наказывает. Я, как и вы, наблюдатель за этим процессом", – сказал Павленский.

В ходе суда прокуратура требовала для художника штрафа в 2 млн рублей, но не возражала против его сокращения. Защита Павленского настаивала на его невиновности. Сам художник до оглашения приговора предупреждал, что не собирается платить штраф.

После освобождения Павленского его сторонники выступили с инициативой организовать сбор средств на выплату штрафа, однако сам он попросил этого не делать. "Не надо ничего оплачивать! Иначе что это получится, акция взаймы", - сказал он.

Павленского задержали в ноябре 2015 года после поджога двери здания ФСБ. Изначально его обвиняли в вандализме, но затем статью переквалифицировали на "уничтожение культурных ценностей". Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сам художник требовал переквалифицировать дело на терроризм. До тех пор, пока этого не будет сделано, Павленский отказался выступать в суде и пообещал хранить молчание.

Ранее художник заявлял, что совершил акцию "Угроза" в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого российский суд признал виновным в организации поджогов офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Крыму и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Это второй за последние месяцы приговор Павленскому. В мае петербургский суд приговорил его к ограничению свободы за акцию под названием "Свобода", в ходе которой он жег покрышки на Малом конюшенном мосту в 2014 году. При этом наказание тут же отменили в связи с истечением срока давности преступления.