Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Глава минфина считает, что необходимо проводить жесткую бюджетную политику

Российские власти не заинтересованы в укреплении национальной валюты, так как главное для них сейчас - избежать чрезмерной волатильности рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По словам министра, при ценах на нефть выше 50 долларов за баррель правительство будет изымать дополнительные доходы бюджета в резервы, чтобы не допустить резкого укрепления рубля.

Силуанов отметил, что у минфина и Центрбанка нет "приблизительных параметров" относительно коридора курса рубля.

Самое главное, чтобы был равновесный платежный баланс и не было колебаний курса, отметил министр. Для этого необходимо проводить жесткую бюджетную политику, добавил он.

Глава минфина и ранее заявлял, что власти планируют изымать дополнительные доходы бюджета в случае повышения цен на нефть. "Такой рост - ценовой, сырьевой - нам не нужен", - говорил министр в начале апреля.

Силуанов объяснял тогда, что из-за укрепления рубля снижается конкурентоспособность отраслей российской экономики, при этом ухудшаются структура и качество роста.

Цены на нефть начали падать летом 2014 года. Тогда стоимость сырья марки Brent превышала 110 долларов за баррель.

В начале 2016 года котировки такой нефти снизились ниже 30 долларов за баррель. После этого цены начали расти и на торгах 8 июня впервые за восемь месяцев превысили отметку в 52 доллара за баррель.

В январе курс доллара превышал 83 рубля. По данным на 8 июня официальный курс доллара составляет 65 рублей.