"Аэрофлот" подал к "Трансаэро" иск на 429 млн рублей

Авиакомпания "Аэрофлот" подала к авиакомпании "Трансаэро" иск на 429 миллионов рублей.

Это следует из материалов, размещенных в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Иск был зарегистрирован 8 июня 2016 года, его суть пока не известна. Сроки рассмотрения иска также не называются.

"Трансаэро", являвшаяся второй по объему перевозок российской авиакомпанией, обанкротилась из-за больших долгов на фоне падения спроса на перелеты.

Перевозчик перешел под управление "Аэрофлота" в начале сентября 2015 года, а с 26 октября того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.

В настоящее время в судах находятся иски к обанкротившейся авиакомпании от кредиторов и контрагентов о взыскании долгов.