Порошенко выделил Донбассу еще 120 млн долларов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит направить дополнительно более 3 млрд гривен (120 млн долларов) на восстановление Донбасса.

Средства будут направлены в местные бюджеты части Донецкой и Луганской областей, находящиеся под управлением назначенной Киевом военно-гражданской администрации.

За время боевых действий в зоне конфликта в Донбассе погибли несколько тысяч человек, в том числе мирных жителей. Кроме того, была уничтожена значительная часть инфраструктуры региона.

"Каждый гражданин, который пережил такое горе, как оккупация с ежедневными обстрелами, потерю близких или временную невозможность вернуться в родной дом, - должен видеть, что государство заботится о нем", - заявил Порошенко.

По словам украинского президента, в первую очередь средства будут направлены на ремонт и реконструкцию 21 школы, на строительство и восстановление 23 амбулаторий и 29 детских садов.

В Луганской области планируют привести в рабочее состояние 60 километров дорог, осуществить проектирование, ремонт и восстановление шести разрушенных мостов. Также выделяются средства на возобновление работы областного украинского музыкально-драматического театра.

По оценке главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, в результате боевых действий на вверенной ему территории пострадало более 7 тысяч объектов, стоимость ущерба составила 8,2 млрд гривен (330 млн долларов).