Первая с 2012 года партия продовольствия доставлена в осажденный правительственными силами сирийский город Дарайя в пригороде Дамаска. В пятницу в город прибыли грузовики с едой и медикаментами.

Как сообщил агентству Франс Пресс житель города, большинство горожан не ждали прибытия автоколонны с продуктами, так как "перестали верить обещаниям". Кроме того, горожане опасаются выходить из своих домов и собираться в группы.

По словам представителя Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Сирии, доставленного продовольствия должно хватить жителям Дарайи на месяц.

Накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что сирийское правительство дало разрешение на доставку помощи в 19 осажденных районов страны, в которых проживает около 600 тысяч человек.

1 июня в Дарайю прибыл гуманитарный конвой, который доставил в город вакцины, лекарства и детское питание.

В мае гуманитарный конвой не смог доехать в город Дарайя, несмотря на то, что его движение по определенному маршруту было согласовано со сторонами конфликта.