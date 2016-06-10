Gawker заявил о банкротстве после проигрыша иска на $140 млн

Американский онлайн-таблоид Gawker подал заявление о банкротстве, после того как суд обязал его выплатить 140 млн долларов бывшему рестлеру Халку Хогану за нарушение права на неприкосновенность личной жизни.

Заявление о банкротстве позволит компании избежать выплаты компенсации.

Руководство издания сообщило сотрудникам, что планирует обжаловать решение суда и будет продолжать работать, в то же время оно намерено рассмотреть предложения о покупке портала.

Как стало известно, предложение о покупке все активов Gawker Media за сумму менее чем в 100 млн долларов уже сделало издательство Ziff Davis, владеющее изданиями PC и Geek.com.

В марте суд присяжных во Флориде присудил Халку Хогану компенсацию за публикацию на портале Gawker секс-видео с участием шоумена.

Видео было опубликовано в 2012 году: на видеозаписи Хоган занимается сексом с женой своего друга.

Представители Gawker настаивали, что несмотря на то, что действия редакции сайта могут показаться неприятными, принцип свободы прессы важнее.

По словам юристов Хогана, редакция не связывалась ни с ним, ни с женщиной на видео до публикации записи.

Халк Хоган, чье настоящее имя - Терри Боллеа, заявил, что публикация видео навредила его карьере.

Он был одним из наиболее популярных профессиональных рестлеров в 1980-90-х годах, а затем запустил реалити-шоу с участием своей семьи.