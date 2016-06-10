Археологи обнаружили древнее сооружение в районе Петры

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На территории Петры сохранилось немало древних памятников, возраст которых превышает 2000 лет

Археологи обнаружили в районе древнего города Петра в Иордании огромную каменную платформу. Специалисты датируют ее серединой II века до нашей эры.

Как говорится в исследовании, опубликованном фондом American Schools of Oriental Research, размер платформы примерно соответствует размерам двух олимпийских плавательных бассейнов.

Исследователи говорят, что сооружение не похоже ни на одно из строений Петры.

Предположительно древняя каменная структура с фрагментами колонн и лестниц могла использоваться для проведения церемоний.

Один из авторов исследования Кристофер Таттл сказал, что и ранее подозревал о существовании еще одного археологического памятника на территории древнего города.

В Петре сохранилось немало древних памятников, возраст некоторых из них превышает две тысячи лет. Самый известный памятник - набатейский храм Эль-Хазне, построенный в начале I века нашей эры.

Ежегодно Петру посещают сотни тысяч туристов. В последнее время число посетителей сократилось из-за активности экстремистских группировок в регионе.