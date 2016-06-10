В Марселе фанаты сборной Англии подрались с местными жителями

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Во французском Марселе произошли столкновения между футбольными фанатами из Британии и местной молодежью.

Инцидент произошел у одного из пабов в городе, где проживает многочисленная мусульманская община.

Федерация футбольных болельщиков Англии заявила, что драку спровоцировали местные жители.

"Все было хорошо до тех пор, пока не появилась группа из 30-40 местных жителей. Думаю, они нарочно хотели спровоцировать английских болельщиков, проверить, смогут ли вывести их из себя", - сказал представитель федерации Кевин Майлз.

Французские СМИ, в свою очередь, винят в беспорядках английских болельщиков, многие из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В драке участвовали около 100 фанатов сборной Англии и более 50 местных жителей.

По приблизительным данным, в драке участвовали около 100 фанатов сборной Англии и более 50 местных жителей.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона дерущихся. Майлз назвал такой метод решения конфликта типично французским и непривычным для англичан, но признал, что он сработал.

По итогам драки двое болельщиков из Британии были арестованы, еще один госпитализирован с травмой головы.

10 июня во Франции стартует чемпионат Европы по футболу. Турнир открывается игрой команд Франции и Румынии, а 11 июня в Марселе встречаются сборные Англии и России.