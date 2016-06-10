На Мадагаскаре найдены обломки лайнера MH370

Новые обломки пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего весной 2014 года после вылета из Куала-Лумпура, обнаружены на востоке Мадагаскара.

Они были найдены адвокатом из Сиэттла Блэйном Гибсоном, который ранее также обнаружил обломки "Боинга" в соседнем Мозамбике.

Один из найденных обломков напоминает кресло в салоне самолета, а другой может быть частью обшивки крыла лайнера.

Гибсон сообщил, что отправил фотографии своих находок специалистам из Австралийского бюро транспортной безопасности (ATSB) и малайзийским властям.

Он также заявил, что готов передать обломки властям Мадагаскара.

Ранее представители ATSB сообщили, что изучают обломки, найденные на острове Кенгуру на юге Австралии, которые, предположительно, тоже могут принадлежать пропавшему лайнеру.

Самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез 8 марта 2014 года спустя 40 минут после вылета, когда находился над Южно-Китайским морем.