Блогер Антон Носик: скоро стану подсудимым

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Антон Носик приветствовал бомбардировки Сирии российской авиацией, но российские следователи усмотрели в этом призывы к экстремизму

Прокуратура центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу популярного российского блогера Антона Носика, которого обвиняют в экстремизме из-за его публикации о Сирии.

"Обвинительное заключение готово, утверждено прокуратурой и направлено в Пресненский райсуд. Я всё ещё обвиняемый, но скоро стану подсудимым", - сообщил Носик в "Инстаграме".

Поводом к началу уголовного преследования блогера стала опубликованная им в октябре 2015 года заметка в "Живом журнале" под заголовком "Стереть Сирию с лица земли".

В своей статье Носик приветствует бомбардировки Сирии и, в частности, отмечает, что за последние 70 лет Ближний Восток не видел от этой страны ничего, кроме "агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя".

Месяцем ранее российская авиация начала наносить авиаудары по территории Сирии в рамках операции поддержки сирийских войск.

Сам блогер заявил, что не намерен удалять свой пост про Сирию и что не считает свои высказывания экстремистскими.

По словам адвоката Носика, своей заметкой автор поддерживал Воздушно-космические силы России и операцию в Сирии.

Тем не менее, в апреле 2016 года следственый комитет России предъявил блогеру обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием средств массовой информации".