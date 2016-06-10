"Нафтогаз" отказался покупать газ по предложенной Москвой цене

"Нафтогаз Украины" считает предложенную Россией цену на газ завышенной и не намерен покупать его на таких условиях, заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как отметил Витренко на своей странице в "Фейсбуке", "Газпром" готов продавать газ по 177 долларов за тысячу кубометров, однако с поправкой на калорийность фактическая цена будет 182-183 доллара.

Минэнерго России заявляет, что такая цена ниже рыночной, однако, как отмечает Витренко, на немецком рынке цена на июль была ниже 173 долларов.

"Поэтому мы в таких условиях газ у "Газпрома" покупать вообще не будем. Весь необходимый газ купим на европейском рынке. Благо с этим у нас проблем теперь никаких нет", - написал Витренко.

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер 7 июня заявил, что "Газпром" получил письмо от "Нафтогаза" с просьбой возобновить поставки газа.

По его словам, речь идет о возобновлении поставок во втором полугодии 2016 года и в первом квартале 2017 года. "Нафтогаз" подтвердил факт отправки письма.

Киев перестал закупать российский газ с ноября прошлого года. В конце января "Нафтогаз" объявил, что в 2015 году импорт газа на Украину из Европы удвоился, а из России - сократился вдвое.