Власти ЮАР разберутся с оплатой труда своих пожарных в Канаде

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лес в окрестностях Форта Мак-Мюррей выжжен практически полностью

Президент ЮАР Джейкоб Зума призвал министра по защите окружающей среды Эдну Молеву разобраться с конфликтом вокруг оплаты труда южноафриканских пожарных, направленным в командировку в канадский город Форт Мак-Мюррей.

В мае три сотни пожарных из ЮАР были отправлены на помощь своим коллегам из канадской провинции Альберта, где бушевал мощный лесной пожар. Однако на этой неделе они отказались работать, после того как узнали, что обещанная им за труд сумма меньше минимального размера оплаты труда в Канаде.

По словам спасателей, две трети от суммы в 170 долларов в день, которую им платит Канада, до них не доходит. Остающуюся часть денег им обещают выплатить по возвращении домой, к чему они, по их словам, не были готовы.

За отправку пожарных в Форт Мак-Мюррей отвечала южноафриканская организация Working on Fire, финансируемая правительством. Ее представители утверждают, что между нею и пожарными возникло недоразумение, и что все пожарные подписали контракты, в которых все нюансы оплаты труда были обговорены.

Сообщается, что пожарные-канадцы получают в месяц сумму, как минимум в шесть раз превышающую оплату их коллег из ЮАР.

По словам представителей Working on Fire, южноафриканским пожарным предоставлялось канадской стороной бесплатное жилье и питание, им также выплачивались деньги на карманные расходы в сумме 15 канадских долларов в день. По возвращении домой их ожидала также выплата командировочных из расчета 35 долларов в день плюс их обычная зарплата.

Как сообщают местные СМИ, теперь по возвращении в ЮАР пожарных могут ожидать дисциплинарные взыскания в связи с забастовкой в Альберте.

Жителей города Форт Мак-Мюррей эвакуировали в начале мая из-за лесных пожаров. Огонь повредил или уничтожил примерно 10% городских построек - около 500 домов.

Тогда поселение покинули все 80 тысяч его обитателей.