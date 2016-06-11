Владимир Путин поздравил королеву Елизавету II с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил королеву Великобритании Елизавету II с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства отметил богатую историю отношений между двумя странами и выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества в различных областях на благо российского и британского народов, в интересах укрепления международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пятницу начались торжественные мероприятия в честь 90-летия королевы. Празднование будет длиться три дня.

Началом торжеств стала служба в Соборе Святого Павла в Лондоне, на которой присутствовала королевская семья.

Королева родилась 21 апреля. Именно в этот день ей исполнилось 90 лет. По традиции, день рождения английского монарха празднуется дважды. Первый раз в сам день рождения, а второй раз – в июне. Второе празднование называется официальным днем рождения и совпадает с военным парадом.

16 мая в Виндзорском замке прошли концерт и парад в честь королевы. На праздновании присутствовала королевская семья и шесть тысяч гостей.

10 июня супругу королевы принцу Филиппу исполнилось 95 лет.