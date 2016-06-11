В Катаре арестовали заявившую об изнасиловании голландку

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Несмотря на строгие законы шариата Катар притягивает к себе многих туристов из стран Запада

Полиция Катара арестовала 22-летнюю туристку из Нидерландов, после того как та обратилась к стражам порядка с заявлением об изнасиловании. Как говорит ее адвокат, голландку подозревают во внебрачных интимных отношениях.

По словам арестованной, ей подсыпали что-то в напиток и привезли в незнакомый отель в Дохе, где изнасиловали. Наутро она не могла вспомнить ничего из предшествующих событий.

Подозреваемого в изнасиловании также поместили под стражу, однако он утверждает, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

Девушка содержится под стражей с марта, однако широкую огласку дело получило лишь сейчас.

Ближайшее заседание по ее делу намечено на понедельник.

В посольстве Нидерландов в Дохе говорят, что девушка, известная лишь по имени Лаура, является подозреваемой, но не обвиняемой.

Как сообщают катарские СМИ, Лауру также могут обвинить в публичном распитии алкоголя, что наказуемо в Катаре. Однако на территории некоторых отелей эмирата распитие крепких напитков допускается.

Как говорит защита девушки, она была как раз в таком отеле и с первого же глотка из бокала поняла, что в напиток что-то подмешали. Предполагаемый насильник, как и голландка, не является катарцем.

В ряде мусульманских стран действуют крайне жесткие законы относительно внебрачных связей, под действие которых подпадают и иностранцы.

В 2013 году стала широко известна история норвежской женщины-дизайнера, попавшей в тюрьму в Объединенных Арабских Эмиратах, после того как она сама же заявила в полицию об изнасиловании.

В итоге ее приговорили к 16 месяцам тюрьмы, а человека, которого она обвинила в изнасиловании, к 13 месяцам - обоих за внебрачную связь и употребление алкоголя.

В июле того же года Марте Дебора Далелв была помилована. По действующим в ОАЭ законам, чтобы доказать факт изнасилования, необходимо признание самого виновного или свидетельство четырех взрослых мужчин.