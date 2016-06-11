В Орландо неизвестный выстрелил в певицу Кристину Гримми

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Кристина Гримми заняла третье место в шоу "Голос" 2014 года

В американском Орландо неизвестный выстрелил в певицу Кристину Гримми, ставшую известной после участия в шоу "Голос".

22-летняя Гримми находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция Орландо, штат Флорида, сообщила, что инцидент произошел около 22:45 по местному времени. Гримми только закончила свой концерт и подписывала автографы.

Брат Гримми смог задержать нападавшего. Однако мужчина совершил самоубийство, выстрелив в себя.

Полиция пока не называет имя нападавшего. Известно, что при себе у него было два пистолета.

Гримми заняла третье место в шоу "Голос" 2014 года.