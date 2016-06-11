В Орландо неизвестный выстрелил в певицу Кристину Гримми
В американском Орландо неизвестный выстрелил в певицу Кристину Гримми, ставшую известной после участия в шоу "Голос".
22-летняя Гримми находится в больнице в критическом состоянии.
Полиция Орландо, штат Флорида, сообщила, что инцидент произошел около 22:45 по местному времени. Гримми только закончила свой концерт и подписывала автографы.
Брат Гримми смог задержать нападавшего. Однако мужчина совершил самоубийство, выстрелив в себя.
Полиция пока не называет имя нападавшего. Известно, что при себе у него было два пистолета.
Гримми заняла третье место в шоу "Голос" 2014 года.