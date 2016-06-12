Сторонники и противники выхода Британии из ЕС разделились поровну

Число сторонников и противников выхода Великобритании из Европейского союза в очередной раз почти сравнялось, свидетельствует свежий социологический опрос компании YouGov, проведенный для газеты Sunday Times.

За выход Британии из Евросоюза выступают 43% опрошенных, за сохранение членства в ЕС - лишь на 1% меньше.

11% опрошенных пока не определились.

Впрочем, другой опрос общественного мнения, от компании ORB, показал, что 55% британцев готовы проголосовать за выход из ЕС, если бы референдум проводился завтра, и лишь 45% высказались бы против.

Ранее в субботу британский инноватор и предприниматель, изобретатель циклонического пылесоса сэр Джеймс Дайсон заявил газете Daily Telegraph, что Британия выиграет больше, чем потеряет, от выхода из Евросоюза, и назвал полной чушью рассуждения о том, что Соединенное Королевство не сможет успешно торговать вне ЕС.

В тот же день министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в интервью Би-би-си высказала опасения, что в случае выхода Британии из Евросоюза над единством остальных 27 государств нависнет угроза.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза назначен на 23 июня.