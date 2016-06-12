В Германии 11 членам бундестага назначили охрану из-за угроз

Власти Германии назначили охрану 11 депутатам бундестага, имеющим турецкое происхождение. После того как в начале июня немецкий парламент одобрил резолюцию о геноциде армян в Турции в 1915 году, в адрес парламентариев стали приходить анонимные угрозы.

Дополнительные меры безопасности потребовались в том числе для лидера партии "Союз-90"/"Зеленые" Джема Оздемира.

Он рассказал газете Frankfurter Allgemeine, что получал угрозы по электронной почте. В них содержались фразы наподобие: "Мы найдем тебя где угодно", а также "Твои немецкие друзья могут забыть, но мы нет".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 11 немецких депутатов с турецкими корнями должны сдать анализы крови, предположив, что у них "испорченная кровь".

Кроме того, сообщалось, что группа турецких юристов подала в суд на парламентариев обвинив их в оскорблении турецкого государства.

По данным газеты Spiegel, министерство иностранных дел Германии рекомендовало парламентариям не ездить в Турцию, поскольку их безопасность там не может быть гарантирована.

2 июня бундестаг поддержал резолюцию, признающую события 1915 года в Османской империи геноцидом армянского населения со стороны турок.

Решение вызвало гнев Анкары, которая не признает, что события вековой давности были геноцидом.