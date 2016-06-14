Националист Демушкин сообщил, что суд вернул его дело в прокуратуру

Националист Дмитрий Демушкин утверждает, что суд вернул дело в прокуратуру против него в связи с невозможностью установить его виновность.

"В деле есть лишь одно доказательство — это экспертиза, при этом в деле есть вторая экспертиза, которая противоречит первой", - сказал Демушкин в беседе с агентством РИА Новости.

Демушкин является лидером двух запрещенных в России организаций "Славянский союз" и "Русские". Последняя из них была признана экстремистской в октябре прошлого года.

Сам националист был задержан в начале декабря 2015 года, тогда же у него дома прошли обыски. Сам Демушкин пояснял, что обвинения связаны с публикацией в сети "ВКонтакте" фотографий баннера с "Русского марша".

Следственный комитет России пояснил, что против него расследуется дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Позже к делу Демушкина добавились обвинения еще по нескольким эпизодам.

Как утверждает националист, обвинение собиралось требовать для него наказания в два года лишения свободы.

Процесс над Демушкиным проходил в закрытом режиме