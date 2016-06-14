Новым тренером ФК "Эвертон" стал Рональд Куман

Ливерпульский футбольный клуб "Эвертон" назначил своим главным тренером голландца Рональда Кумана.

В сообщении пресс-службы клуба уточняется, что контракт Кумана рассчитан на три года. Его финансовые условия не разглашаются. Президент клуба Билл Кенрайт признался, что голландец был приоритетной целью "Эвертона" с момента увольнения предыдущего тренера.

Должность главного тренера "Эвертона" стала вакантной после того, как в мае клуб уволил с нее Роберто Мартинеса за тур до окончания чемпионата. На тот момент "Эвертон" занимал в турнирной таблице Английской премьер-лиги 12-е место.

Рональд Куман последние два года возглавлял "Саутгемптон". Оба сезона клуб под его руководством закончил в первой семерке – на седьмом месте в сезоне 2014/2015 и на шестом месте в сезоне 2015/2016.

До этого Куман по очереди руководил нидерландскими клубами "Аякс", "Фейенорд" и ПСВ, а также португальской "Бенфикой" и испанской "Валенсией". В Нидерландах он трижды выиграл чемпионат и по разу кубок и суперкубок страны, а с "Валенсией" выиграл кубок Испании.

До перехода на тренерскую работу Куман был одним из самых известных голландских футболистов. В составе национальной сборной он в 1988 году выиграл чемпионат Европы, а на клубном уровне выигрывал чемпионаты Нидерландов с "Аяксом" и ПСВ и чемпионат Испании в составе "Барселоны".