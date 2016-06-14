Прокурор Парижа: напавший на полицейских присягнул на верность ИГ

Мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского и его жену в Париже, заявил о своей верности лидеру экстремистской группировки "Исламское государство" Абу Бакру аль-Багдади, сообщил прокурор французской столицы Франсуа Молен.

По словам Молена, 25-летний Ларосси Аббалла планировал совершить целый ряд нападений, в том числе на журналистов, полицейских и знаменитостей. Список его потенциальных жертв был найден на месте преступления.

"Он сказал, что он отвечал на призыв [Багдади] убивать неверных в их домах вместе с их семьями", - сказал Молен.

Ранее во вторник президент Франции Франсуа Олланд заявил, что у него нет сомнений в том, что нападение на полицейских было террористическим актом. Он также добавил, что в стране все еще сохраняется высокая угроза терактов.

В понедельник вечером французский спецназ взял штурмом дом в пригороде Парижа, где мужчина захватил заложников. Нападавший был убит, перед этим он убил двоих жителей дома - полицейского и его жену.

Позднее группировка "Исламское государство" (запрещенная в России) через освещающее их деятельность новостное агентство Amaq заявила, что берет на себя ответственность за это нападение.

Во Франции в эти дни проходит чемпионат Европы по футболу. В связи с этим в Париже и других городах действуют повышенные меры безопасности.