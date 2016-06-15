Из Австралии выслали исламского проповедника, призывавшего убивать геев

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Австралийский министр по делам иммиграции лично аннулировал визу шейху Фарроху Секалешфару.

Мусульманский проповедник шейх Фаррох Секалешфар, заявивший в ходе одной из проповедей, что гомосексуалистов согласно законам шариата нужно убивать, покинул Австралию, после того как премьер-министр страны Малколм Тернбулл потребовал пересмотреть его визу.

Шейх Секалешфар родился в Британии, а ныне проживает в Иране

Австралийский министр по делам иммиграции, как сообщается, лично аннулировал его визу.

В апреле шейх Фаррох Секалешфар читал проповеди в мусульманском центре во Флориде, недалеко от города Орландо, где 12 июня были убиты 49 посетителей гей-клуба.

В ходе проповеди, которая полностью была посвящена вопросам гомосексуализма, он заявил, что в обществах, живущих по исламским законам, наказанием за гомосексуализм может быть смертная казнь. Позднее эти высказывания широко цитировались в интернете.

Сам он заявил в интервью австралийской газете Daily Telegraph, что его слова были вырваны из контекста.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, нет никаких доказательств, что эти проповеди посещал Омар Матин, совершивший массовое убийство посетителей гей-клуба в Орландо.