Из Австралии выслали исламского проповедника, призывавшего убивать геев
Мусульманский проповедник шейх Фаррох Секалешфар, заявивший в ходе одной из проповедей, что гомосексуалистов согласно законам шариата нужно убивать, покинул Австралию, после того как премьер-министр страны Малколм Тернбулл потребовал пересмотреть его визу.
Шейх Секалешфар родился в Британии, а ныне проживает в Иране
Австралийский министр по делам иммиграции, как сообщается, лично аннулировал его визу.
В апреле шейх Фаррох Секалешфар читал проповеди в мусульманском центре во Флориде, недалеко от города Орландо, где 12 июня были убиты 49 посетителей гей-клуба.
В ходе проповеди, которая полностью была посвящена вопросам гомосексуализма, он заявил, что в обществах, живущих по исламским законам, наказанием за гомосексуализм может быть смертная казнь. Позднее эти высказывания широко цитировались в интернете.
Сам он заявил в интервью австралийской газете Daily Telegraph, что его слова были вырваны из контекста.
Как отмечает корреспондент Би-би-си, нет никаких доказательств, что эти проповеди посещал Омар Матин, совершивший массовое убийство посетителей гей-клуба в Орландо.