Экс-сотрудник IBM из Китая обвинен в США экономическом шпионаже

Власти США обвинили гражданина Китая Сюй Цзяцяна в похищении ценной программной разработки у своего бывшего работодателя, сообщает министерство юстиции США.

В ведомстве сообщают, что Сюй был сотрудником "одной американской компании" с ноября 2010 по май 2014 года.

Название компании в сообщении не указывается, однако обвиняемый до сих числится в штате IBM. Представители компании пока не давали комментариев во этому поводу.

По данным минюста, Сюй Цзяцян пытался продать похищенную разработку Государственному комитету по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

Речь идет о кластерной файловой системе, которая помогает координировать работу между многочисленными серверами, отмечают в ведомстве.

Власти Китая и США неоднократно обвиняли друг друга в хакерских атаках и в экономическом шпионаже. При этом председатель КНР Си Цзиньпин утверждал, что Пекин не прибегает к такой практике.

Статьи о шпионаже и краже засекреченных материалов в США предусматривают от 10 до 15 лет лишения свободы. Сюй предстанет перед судом 16 июня.