Астрономы: новый астероид – квазиспутник Земли

Ученые обнародовали новые данные о недавно открытом астероиде 2016 HO3. Они говорят, что он представляет собой так называемый квазиспутник.

Небольшое небесное тело движется вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите, совмещая это движение с оборотами вокруг Солнца.

Специалисты калифорнийской Jet Propulsion Laboratory говорят, что на астероид воздействуют своим притяжением и Земля, и Солнце, и что он может таким образом двигаться по своей траектории в течение столетий, пока в конце концов не вырвется на свободу.

Длина астероида, по их словам, не превышает сотни метров.