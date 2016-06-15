Ученые зафиксировали гравитационные волны при слиянии черных дыр

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зафиксировать предсказанные в теории гравитационные волны не удавалось много десятилетий

Ученые, участвующие в международном проекте LIGO Scientific Collaboration, объявили о втором в истории случае регистрации гравитационных волн. Их существование предсказывал Альберт Эйнштейн.

Как и в прошлом, первом в истории, случае обнаружения гравитационных волн, найденные волны были порождены слиянием двух черных дыр.

"Важно то, что второй сигнал был порожден черными дырами с относительно небольшими массами, что гораздо лучше соответствует предсказаниям астрофизиков. Теперь мы можем быть более уверены в том, что первое событие не было редчайшим исключением", - приводятся в пресс-релизе проекта слова профессора физического факультета МГУ Фарида Халили.

Гравитационные волны могут иметь несколько прикладных применений, которые рассматриваются учеными. Среди таких идей – обнаружение астероидов, находящихся недалеко от Земли. Это можно будет сделать, используя навигационный сенсор корабля, запрограммированный таким образом, чтобы он сообщал о движущихся объектах в поле его зрения.

Еще одна возможность использования сверхчувствительного оборудования на борту станции – точное определение гравитационной постоянной G.

Эта фундаментальная физическая величина, называемая также постоянной Ньютона, необходима для вычисления силы гравитации между двумя массами, находящимися на определенном расстоянии одна от другой.

Константа гравитационного взаимодействия G была с большой точностью вычислена на Земле с использованием маятника. Измерение этой величины в космосе даст ее независимую оценку.

В марте Европейское космическое агентство начало тестирование технологий, необходимых для обнаружения гравитационных волн в космическом пространстве.