ВАДА пожаловалась на нарушения при проведении допинг-проб в России

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Доклад ВАДА был опубликован за два дня до того, как будет решаться вопрос о допуске российской сборной по легкой атлетике к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет о результатах проб российских спортсменов, взятых после того как в ноябре прошлого года была приостановлена аккредитация российской антидопинговой организации РУСАДА.

В докладе описывается множество нарушений и ограничений, с которыми столкнулись сотрудники, ответственные за проверку допинг-проб российских спортсменов.

С 18 ноября 2015-го по 29 мая 2016 года было проведено более 2,9 тысяч допинг-проб российских спортсменов. Большая часть из них была взята в рамках различных соревнований.

455 проб взяло Антидопинговое агентство Великобритании, которое проводило тестирования в России с 15 февраля по 29 мая. Из них 52 допинг-пробы оказались положительными. В 49 тестах обнаружили мельдоний.

Разнообразные манипуляции

При этом в докладе ВАДА отмечается, что организация не смогла провести 736 допинг-проб. В докладе подробно перечислены причины этого.

Среди этих причин, например, невозможность попасть в военные города. В них специалисты агентства должны были тестировать спортсменов, которые там проживали или находились временно. В ВАДА жалуются, что офицеры ФСБ угрожали депортацией из страны сотрудникам антидопингового агентства, пытавшимся туда попасть.

При этом в отчете международной организации говорится, что спортсмены довольно часто заявляли, что проживают в закрытых городах.

Кроме того, работники ВАДА, согласно докладу, часто сталкивались с требованиями предоставить дополнительные документы, а кроме того, выполнять им свои функции мешали тренеры, врачи и другой персонал, работающий со спортсменами.

Сами атлеты также шли на разнообразные манипуляции. Так, например, в ВАДА утверждают, что спортсмены часто указывали неправильное место жительства, из-за чего проверяющие не могли их найти.

В докладе описаны и откровенные попытки обмана. Например, одна из спортсменок спрятала внутри себя контейнер, предположительно с чистой мочой, говорится в докладе. Однако жидкость из контейнера протекла на пол, а не в специальную емкость для анализа. Спортсменка выбросила контейнер в мусорный ящик, где его нашли проверяющие. После чего она пыталась дать им взятку. Ее допинг-проба оказалась положительной.

На национальном чемпионате по вольной борьбе спортсмены могли спокойно заходить в лаборатории, где находилась центрифуга и другие инструменты для анализа проб, говорит ВАДА.

Допинг-скандал

Доклад ВАДА вышел на фоне нового скандала с применением допинга российскими спортсменами. В начале июня немецкий канал ARD показал фильм, в котором утверждается, что министр спорта России Виталий Мутко мог быть причастен к сокрытию информации о систематическом использовании допинга российскими спортсменами.

В мае бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские спортсмены принимали допинг во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов ранее также говорил о применении допинга на Олимпийских играх в Сочи. Причем Степанов со ссылкой на разговор с Родченковым заявил, что спортсменам помогали скрыть нарушения сотрудники ФСБ.

Российский министр спорта Виталий Мутко отрицает обвинения немецкого телеканала и Родченкова, называя их спланированной атакой на Россию.

Доклад ВАДА был опубликован за два дня до того, как будет решаться вопрос о допуске российской сборной по легкой атлетике к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.