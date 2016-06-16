Гонконгский книготорговец обвинил Китай в давлении на него

Книготорговец из Гонконга Лам Винг Кэ, накануне вернувшийся на родину после задержания в Китае, заявил, что его признания в эфире китайского телевидения были сделаны под давлением.

Лам - один из пяти гонконгских книготорговцев, пропавших в конце прошлого года. Позднее стало известно, что все они были задержаны китайскими властями.

Через несколько месяцев после своего исчезновения Лам выступил на китайском телевидении и признался в контрабанде запрещенных книг из Гонконга на территорию материкового Китая.

По словам книготорговца, текст признания был заранее подготовлен, и его заставили прочитать его.

"Мне дали текст, который я должен был озвучить. Если бы я не строго следовал ему, они начали бы съемку заново", - сказал он.

Лам также сообщил, что его коллега Ли Бо был отправлен в материковый Китай по распоряжению китайских властей, однако позже он утверждал, что добровольно покинул Гонконг.

"Я оказался в такой же ситуации, когда был принужден сделать признание на телевидении", - сказал Лам.

Все пять задержанных книготорговцев были связаны с книжным магазином Causeway Bay Bookstore, который специализируется на недорогих книгах, критикующих власти Китая. Магазин популярен среди туристов, что вызывает недовольство в Пекине.

Гонконгские правозащитники и гражданские активисты связывают задержание книготорговцев с желанием Пекина показать свою власть над Гонконгом.