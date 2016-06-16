Кличко прокомментировал слова Собянина о связи Москвы с Киевом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кличко заявил, что нельзя называть "пеной" аннексию Крыма и военные действия в Донбассе

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление московского градоначальника Сергея Собянина, сказавшего, что связь между российским и украинским народом, равно как и между жителями двух столиц, разорвать невозможно, а все остальное – "пена".

"Что касается побратимства городов, хочу напомнить, что есть решение и мы его исполняем. И, считаю, нельзя называть "пеной" аннексию Крыма и агрессию, военные действия на Востоке Украины, из-за которых погибли тысячи украинцев", - говорится в ответе Кличко на письменный запрос Украинской службы Би-би-си.

Собянин ранее пообещал, что не будет предпринимать каких-либо ответных мер в связи с решением киевских властей переименовать несколько улиц, названия которых связаны с Москвой.

"Мы не будем обращать внимание, у нас останется и метро, и шоссе Киевское. Это наша история, это наша древняя история, это древняя Россия - это то, откуда мы пошли и перечеркивать эту историю было бы полной глупостью", - цитировало слова Собянина агентство ТАСС.

Московский мэр также заявил, что "эта пена пройдет, и связь между украинским и русским народом разорвать будет невозможно". "То же касается и киевлян, и москвичей", - добавил он.

Киевский городской совет 11 февраля решил в одностороннем порядке разорвать с Москвой все договоры о побратимстве, сотрудничестве и партнерстве. Причиной такого решения власти Киева назвали "военную агрессию России против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части территории Донецкой и Луганской области".

Тогда же Киев расторг договоры о побратимстве с Волгоградом, Санкт-Петербургом, Махачкалой, Улан-Удэ и Республикой Коми. Кроме того, в дальнейшем власти города решили переименовать улицы, названия которых как-либо связаны с Москвой.