В минобороны России подтвердили гибель 10-го российского солдата в Сирии

Минобороны России подтвердило гибель в Сирии российского военнослужащего, объявив, что он представлен к награде.

"7 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве умер от ран, полученных при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, военнослужащий по контракту младший сержант Михаил Широкопояс. Смертельное ранение Михаил получил в первой половине мая 2016 года в провинции Алеппо", - сообщили в минобороны.

Ранее в четверг о гибели Михаила Широкопояса сообщили российские СМИ, включая телекомпанию "Россия", однако сразу после этого информация о захоронении Широкопояса была удалена с сайтов новостных ресурсов.

Широкопояс, таким образом, стал десятым российским военнослужащим, погибшим во время кампании в Сирии.

В частности, один военнослужащий, как утверждает российское минобороны, в прошлом октябре покончил с собой. Кроме того, в апреле при крушении вертолета Ми-28Н погибли оба пилота. По данным минобороны, причиной катастрофы стала ошибка экипажа.

К боевым потерям относятся гибель пилота российского бомбардировщика Су-24, сбитого в ноябре турецким истребителем, а также гибель двух спецназовцев и российского военного советника под огнем боевиков. Девятым погибшим стал десантник Антон Ерыгин.

Российская операция в Сирии проводится с конца сентября прошлого года. Официально Москва называет ее целью борьбу с боевиками запрещенной в России организации "Исламское государство", Запад считает, что фактически российские военные оказывают сирийским властям помощь в гражданской войне.

В марте президент России Владимир Путин распорядился вывести из Сирии основную часть российского контингента, заявив, что военные выполнили поставленные задачи. В то же время часть российской группировки осталась в Сирии и продолжает боевые вылеты.