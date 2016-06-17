94-летний экс-охранник Освенцима осужден на пять лет тюрьмы

Суд в Германии приговорил бывшего охранника концентрационного лагеря Освенцим к пяти годам тюрьмы за пособничество в убийстве более 170 тысяч человек.

Суд постановил, что 94-летний Райнхольд Ханнинг знал о том, что в газовых камерах лагеря ежедневно погибали невинные люди.

Сторона обвинения утверждала, что Ханнинг, работавший в Освенциме с 1942 по 1944 год, занимался распределением заключенных и решал, кто из них будет отправлен на принудительные работы, а кто будет казнен в газовой камере.

Защита Ханнинга настаивала, что он лично не убил ни одного заключенного.

Наблюдатели отмечают, что суд над Ханнингом может стать одним из последних процессов над бывшими сотрудниками нацистских концлагерей.

В июле прошлого года 94-летний Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", получил четыре года тюрьмы за соучастие в убийстве 300 тысяч человек, включая венгерских евреев.

Лагерь смерти в Освенциме, находившийся на территории современной Польши, был освобожден советскими войсками в январе 1945 года.