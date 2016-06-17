Глава РФПИ: в России началось "мощнейшее восстановление"

Дно экономического кризиса пройдено, и в России начался мощнейший период восстановления, заявил в интервью Русской службе Би-би-си глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"За последние пять месяцев публичный рынок вырос на 40%. Если посмотреть на то, как торговались российские бонды, то лучшие заемщики [раньше] вынуждены были платить 8-9% годовых в долларах, а сейчас российские бонды торгуются по 2-3%", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В этом году аналитики РФПИ ожидают падения ВВП на 0,5%, однако полагают, что в следующем году будет положительный рост.

Комментируя предложения Столыпинского клуба подтолкнуть экономический рост в том числе за счет целевой денежной эмиссии под масштабные инфраструктурные проекты, Дмитриев заметил, что в стране до конца не выработаны инвестиционные фильтры, которые способствовали бы тому, чтобы деньги шли в созидательные проекты.

"Очень много людей предлагают проекты, которые недостаточно продуманные и могут привести к потере денег. Поэтому, конечно, некая целенаправленная денежная эмиссия может быть, но только тогда, когда хорошо работают все инвестиционные инструменты и механизмы", - резюмировал он.

Российский фонд прямых инвестиций был создан правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Под управлением фонда находится зарезервированный капитал в размере 10 млрд долларов.