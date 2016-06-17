Обнаружен второй "черный ящик" самолета EgyptAir

Бортовой параметрический самописец самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, потерпевшего крушение 19 мая, найден в Средиземном море, сообщают египетские следователи.

По данным Египетского комитета по расследованиям, было обнаружено несколько фрагментов самописца. В ближайшее время "черные ящики" будут доставлены из Александрии в Каир, где их изучат египетские и французские следователи, а также представители Airbus.

Эксперты говорят, что на параметрическом самописце содержится самая ценная информация для следствия по делу о крушении лайнера.

Накануне в Средиземном море был обнаружен речевой самописец самолета.

Лайнер авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, в ночь на 19 мая упал в Средиземное море. На борту авиалайнера находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Все они погибли.

Официально о причинах крушения самолета до сих пор не сообщалось. Телеметрия с борта самолета указывала, что за несколько минут до трагедии сработали детекторы дыма в туалете и в приборном отсеке под пилотской кабиной.